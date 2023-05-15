Дилеры продали первые "Москвичи" в новой комплектации за 2,25 млн рублей

Первые покупатели и те, кто интересуется комплектацией "Комфорт", отмечают в ней такие опции как электропривод багажника, подогрев сидений, электропривод складывания боковых зеркал, боковые подушки и шторки безопасности, цифровую приборную панель (аналогичную версии с электрическим двигателем), электрическую регулировку водительского сиденья. Также важным фактором в пользу выбора этой версии является кожаный салон", - отметил Новосельский.