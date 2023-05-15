Дилеры продали первые "Москвичи" в новой комплектации за 2,25 млн рублей
В дилерских центрах "Петровский" в Москве и Санкт-Петербурге проданы первые автомобили "Москвич 3" в комплектации "Комфорт". Об этом "Российской газете" рассказал директор по маркетингу и ИТ Группы компаний "Петровский" Сергей Новосельский.
"Всего в наши автосалоны в начале мая поступило более 20 экземпляров "Москвич 3" этой комплектации.
Первые покупатели и те, кто интересуется комплектацией "Комфорт", отмечают в ней такие опции как электропривод багажника, подогрев сидений, электропривод складывания боковых зеркал, боковые подушки и шторки безопасности, цифровую приборную панель (аналогичную версии с электрическим двигателем), электрическую регулировку водительского сиденья. Также важным фактором в пользу выбора этой версии является кожаный салон", - отметил Новосельский.
Напомним, завод "Москвич" обнародовал детали оснащения и стоимость кроссовера "Москвич 3" в новой комплектации "Комфорт" в середине апреля. Автомобиль в такой версии стоит 2 250 000 рублей - это на 280 тысяч дороже исполнения "Стандарт". Самый богатый "Москвич 3" доступен только со 150-сильным турбомотором в сочетании с вариатором.
Ранее стало известно, что сборка автомобилей "Москвич 6" начнется в июле-августе.