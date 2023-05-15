Фотошпионы заметили обновленный Tesla Model 3

Tesla Model 3 - электрокар американского бренда, который готовят к обновлению. Фотошпионы снова заметили тестовый автомобиль в Калифорнии и рассекретили его интерьер.

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Model 3 не считается старой моделью в линейке Tesla. Несмотря на это, автомобиль уже нуждается в обновлении, если учитывать большое количество конкурентов на рынке. Недавно замаскированный тестовый электрокар был замечен на трассе в Калифорнии. Впервые фотошпионам удалось снять небольшую часть салона.

Съемка велась с дрона при облете трассы бренда. На территории находилось сразу несколько экземпляров Tesla Model 3. Один был закрыт камуфляжным материалом в передней и задней части кузова. Приборную панель тоже надежно спрятали под накидкой. В момент открытия двери в объектив камеры попало только рулевое колесо автомобиля.

Руль немного отличается от того, который используется в актуальном Tesla Model 3. Предполагается, что в обновлении он будет иметь более крупную ступицу. Кроме того, здесь есть серебристая окантовка. Вероятно, производитель не будет использовать штурвал, который вызвал много негатива. Старшие модели в линейке теперь по умолчанию получают стандартный руль. Только в виде опции предлагается оснастить автомобиль штурвалом.

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На фоне конкурентов в области электрокаров, которые активно развивают модельные линейки, компания Tesla заметно отстает. Появление тестовых прототипов на трассе может указывать на то, что компания активно готовится к анонсу новинки.