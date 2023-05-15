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Дилер выставил на продажу новую Lada Vesta. Цена - 1 680 000 рублей

Один из дилеров Lada опубликовал объявление о продаже новой Vesta. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска с двигателем 1,6 литра (90 л.с.) и механической коробкой передач просят 1 680 000 рублей. При этом в самом автосалоне утверждают, что машина появится в шоу-руме до конца месяца.

Дилер выставил на продажу новую Lada Vesta за 1 680 000 рублей
© Российская Газета

Напомним, что официально о старте продаж ожидаемой новинки АвтоВАЗ пока не сообщал. Как и о ценах на модель. Ранее в Сети появилась информация, что Vesta NG будут предлагать за 1 700 000 рублей, но в компании эти данные опровергли.

В объявлении продавец указывает, что у автомобиля базовая комплектация. В нее входят кнопка Start-Stop, ABS, EBD, BAS, фронтальные подушки безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС, дисковые тормоза задних колес, FULL LED головной свет, задние LED-фонари, антенна-плавник, кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники передних и задних дверей, аудиоподготовка, управление БК кнопками на руле, плафон освещения второго ряда. Также уточняется, что есть и дополнительные опции - например, подогрев передних сидений.

Уже известно, что модель будет представлена в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

Список силовых агрегатов будет представлен 8- и 16-клапанными бензиновыми двигателями 1,6 литра мощностью 90 и 106 л.с., агрегатированными 5-скоростной МКП. В следующем году Lada Vesta NG может получить версии с автоматической трансмиссией.

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