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Mercedes-Benz начал продавать перелицованные электрокары Renault

На европейский рынок вышли «батарейные» фургончики eCitan и микровэны EQT, которые являются вариациями на тему Kangoo E-Tech Electric. По технике «каблучки» Mercedes-Benz и Renault одинаковы, разница из области дизайна и оснащения. Базовый eCitan оценили в 36 тысяч евро, EQT обойдётся в 49 тысяч евро. Для сравнения Kangoo E-Tech Electric стоит от 34 до 43,5 тысячи евро.

Mercedes-Benz начал продавать перелицованные электрокары Renault
© Motor.ru / Mercedes-Benz

Новое семейство коммерческих электромобилей Mercedes-Benz доступно с безальтернативным 122-сильным (245 Нм) электродвигателем в приводе передней оси и батареей ёмкостью 45 киловатт-часов. Запас хода — до 285 километров по циклу WLTP, зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов от 80-киловаттного источника можно за 38 минут.

Motor.ru / интерьер Mercedes-Benz Citan

Базовый фургончик eCitan может вместить 2,9 кубометра груза, удлинённая версия позволяет загрузить 3,62 кубометра. Пассажирский eCitan Tourer предлагается только со стандартной колёсной базой. В базовой комплектации Mercedes-Benz eCitan немногим богаче Renault Kangoo E-Tech Electric: у новинки чёрные бамперы, штампованные колёса и галогеновые фары.

Самый дешёвый Mercedes-Benz Citan (с дизельным 75-сильным двигателем и «механикой») стоит от 21,6 тысячи евро, а топовый дизельный фургончик обойдётся в 31 тысячу евро. Впрочем, в других сегментах электромобили тоже не могут конкурировать с топливными коммерческими моделями: «батарейный» вариант дороже почти вдвое.

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