Mazda отчиталась о рекордной выручке на фоне падения продаж

Свернувшая производство в России Mazda отчиталась о рекордной выручке.

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Из отчета за 2022 финансовый год следует, что выручка японского автопроизводителя составила 3,827 триллиона иен (28,1 миллиарда долларов) — это на 22,6 процента больше результата 2021 года. Чистая прибыль выросла на 75,1 процента и достигла отметки в 142,8 миллиарда иен (чуть больше одного миллиарда долларов). При этом продажи Mazda сократились: по всему миру было реализовано 1,11 миллиона автомобилей, что на 141 тысячу меньше, чем годом ранее.

В числе причин, повлиявших на сокращение продаж и объемов производства, Mazda перечисляет перебои с поставками электронных компонентов, а также «другие факторы». Под последним подразумевается в том числе прекращение производства автомобилей в России, так как в конце 2022 года Mazda продала свою долю в совместном предприятии «Соллерсу» за 1 евро. Речь идет о заводе во Владивостоке, где производились модели Mazda6, CX-5 и CX-9 — его проектная мощность составляла 100 тысяч автомобилей в год.

Согласно официальной статистике Ассоциации европейского бизнеса, за 2022 год Mazda продала в России чуть больше девяти тысяч новых машин — падение продаж по сравнению с 2021 годом составило 69 процентов. Еще 455 автомобилей Mazda россияне приобрели с января по апрель 2023-го — на 92 процента меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года.