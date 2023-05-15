Geely представила “кроссовер для женщин” Icon Protagonist

Китайский производитель Geely выпустил в продажу специальную женскую версию стильного молодежного кроссовера Geely Icon. Новый Geely Icon Protagonist стоит от 119 тысяч юаней (чуть больше 1.3 млн рублей) и предназначен специально для водителей-женщин, продаваясь под лозунгом “Независимая Женщина”. “Женское начало” представлено в Icon Protagonist элегантной бежево-голубой цветовой гаммой салона и рядом интеллектуальных ассистентов, которые, по мнению производителя, должны помочь женщинам-водителям на дороге.

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Напомним, что оригинальный кроссовер Geely Icon представлен в 2020 году, он основан на архитектуре Geely BMA, также использованной в Geely Coolray, Lynk&Co 06 и других компактных авто Geely начального ценового диапазона. Несмотря на позиционирование в качестве бюджетного автомобиля, новый Geely Icon Protagonist оснащен по высшему разряду. Так, система интеллектуальных помощников кроссовера квалифицируется по 2 уровню автопилота, а экстерьер щеголяет скрытыми дверными ручками, двухцветной окраской и 19-дюймовыми колесными дисками.

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Длина кроссовера составляет 4350 мм, ширина 1815 мм, высота 1620 мм, а колесная база 2640 мм. На борту Geely Icon Protagonist установлен радар, обеспечивающий функционал системы упреждения лобовых столкновений и системы удержания в полосе. Также, кроссовер получил встроенный автомобильный регистратор 540-градусную камеру для навигации и парковки, управление функционалом автомобиля с помощью смартфона и сервопривод двери багажника. Что интересно, сама дверь оснащена шторкой, которая закрывает салон от обзора снаружи при открытии “хлопушки”.

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Отделка салона выполнена с применением высококачественной искусственной кожи трех цветов с преобладанием бежевого и тканью. Позади 3-спицевого мультируля с черной отделкой наружной части обода установлена 10.25-дюймовая цифровая приборная панель с функцией распознавания лиц и голосовых команд. Таким образом, автомобиль будет “узнавать” водителя и применять все его персональные настройки от положения сидений и рулевой колонки до цвета интерьерной подсветки и громкости звука. “Приборка” объединена с 12.4-дюймовым экраном головного устройства под управлением операционной системы Galaxy OS.