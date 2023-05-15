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В сети появилась информация о свежей модели Renault Austral в кузовной модификации кросс-купе

В модельном ряду Renault уже есть несколько новинок Austral и Espace. Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, они охватывают сегменты небольших и средних кроссоверов в Европе.

У Renault может появиться новое небольшое кросс-купе
© Renault

Однако вскоре ожидается появление еще одного нового автомобиля. Austral Coupe (или Avantime), обладающий более приятным и утонченным стилем, могут запустить в продажу в будущем году.

Надо сказать, что слухи о небольшом кросс-купе от Renault ходили в Интернете уже давно. Несмотря на это шпионский дебют закамуфлированных прототипов произошел только лишь в апреле нынешнего года.

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