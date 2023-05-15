У Renault может появиться новое небольшое кросс-купе

В модельном ряду Renault уже есть несколько новинок Austral и Espace. Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, они охватывают сегменты небольших и средних кроссоверов в Европе.

© Renault

Однако вскоре ожидается появление еще одного нового автомобиля. Austral Coupe (или Avantime), обладающий более приятным и утонченным стилем, могут запустить в продажу в будущем году.