У Renault может появиться новое небольшое кросс-купе

В сети появилась информация о свежей модели Renault Austral в кузовной модификации кросс-купе
В модельном ряду Renault уже есть несколько новинок Austral и Espace. Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, они охватывают сегменты небольших и средних кроссоверов в Европе.
Однако вскоре ожидается появление еще одного нового автомобиля. Austral Coupe (или Avantime), обладающий более приятным и утонченным стилем, могут запустить в продажу в будущем году.
Надо сказать, что слухи о небольшом кросс-купе от Renault ходили в Интернете уже давно. Несмотря на это шпионский дебют закамуфлированных прототипов произошел только лишь в апреле нынешнего года.