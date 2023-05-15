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Россияне увеличили ввоз личных автомобилей через Владивосток в два раза

Дальневосточное таможенное управление сообщило о результатах работы в первом квартале 2023 года. Поток импорта автомобилей, ввозимых россиянами для личного пользования, увеличился практически в два раза.

Россияне в два раза увеличили ввоз личных автомобилей через Владивосток
© Виталий Аньков / РИА Новости

С начала года в Россию ввезено более 60,5 тысячи автомобилей. Пик работы таможни, так же, как в прошлом году, пришёлся на март, когда было оформлено более 22 тысяч авто. В апреле объёмы ввозимых автомобилей снизилось на 14% - до 19,5 тысячи машин.

"Это сезонная динамика. Обычно поток автомобилей увеличивается в летние месяцы и достигает пикового значения в ноябре", - прокомментировал первый заместитель начальника Владивостокской таможни Константин Пономарев.

Ранее Уссурийская таможня отчиталась о том, сколько машин было ввезено в Россию через их пункты: импортировано примерно 36 тысяч транспортных средств, что превосходит прошлогодний результат более чем в два раза.

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