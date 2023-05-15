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Новый кросс-универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain: первые изображения

Недавно фотошпионами был замечен вседорожный универсал на базе нового Е-класса, и мы решили представить, как он будет выглядеть.

Новый кросс-универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain готовится к премьере
© Колеса.ру

В конце прошлого месяца состоялась официальная премьера Е-класса нового поколения с заводским индексом W214. Пока представлен только седан, однако позже к нему присоединятся универсал и его кросс-версия, которая и была замечена фотошпионами во время испытаний. Эта модель впервые была продемонстрирована в сентябре 2016 года на Парижском автосалоне и получила индекс X213. В 2020-м он получил рестайлинг вместе с остальным семейством Е-класса, теперь же к премьере готовится автомобиль нового поколения.

Одной из главных особенностью новинки станет, конечно же, увеличенный дорожный просвет. Кстати, у модели предыдущего поколения этот показатель был весьма скромным – 156 мм в верхнем положении пневмоподвески. Новый кросс-универсал легко будет узнать по контрастному пластиковому обвесу и новым бамперам, а также по оригинальной решётке радиатора с парой горизонтальных перекладин. Кроме того, для новинки наверняка предложат диски с оригинальным дизайном.

Колеса.ру / рендер модели All-Terrain

В техническом плане кросс-универсал едва ли будет сильно отличаться от уже представленного седана, у него же будут позаимствованы и моторы. Одним из них может стать 6-цилиндровый рядный 3.0 в мягкой гибридной установке общей мощностью 375 л.с. для модели Е 450. Кстати, на российском рынке до недавнего времени модель нынешнего поколения была представлена в единственной версии – E 220 d с 2-литровым 194-сильным двигателем.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Напомним, в прошлом месяце состоялась премьера обновлённого флагманского кроссовера GLS.

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