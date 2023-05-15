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В Абхазии сняли с должности руководство ГАИ после ДТП с пятью погибшими

В Абхазии пятеро высокопоставленных руководителей местной Госавтоинспекции, включая ее главу, были сняты с должностей после ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Руководителей абхазской ГАИ уволили после ДТП с пятью погибшими
© Томас Тхайцук/РИА Новости

Глава МВД Абхазии Вальтер Бутба освободил от должности начальника управления ГАИ республики Родика Базбу, его заместителей Рауля Хагбу и Алхаса Еника. Также своей должности лишился начальник ГАИ Гудаутского района Инал Агрба, на территории которого произошло ДТП.

Крупная авария произошла поздно ночью в субботу в селе Абгархыку. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бетонный забор. В больнице от полученных травм умерли две девушки и три молодых человека 23-35 лет. Среди них два брата и сестра из одной семьи.

Временно исполнять обязанности начальника абхазской ГАИ назначен подполковник милиции Лоу Инал-ипа.

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