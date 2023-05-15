Руководителей абхазской ГАИ уволили после ДТП с пятью погибшими

В Абхазии пятеро высокопоставленных руководителей местной Госавтоинспекции, включая ее главу, были сняты с должностей после ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Глава МВД Абхазии Вальтер Бутба освободил от должности начальника управления ГАИ республики Родика Базбу, его заместителей Рауля Хагбу и Алхаса Еника. Также своей должности лишился начальник ГАИ Гудаутского района Инал Агрба, на территории которого произошло ДТП.

Крупная авария произошла поздно ночью в субботу в селе Абгархыку. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в бетонный забор. В больнице от полученных травм умерли две девушки и три молодых человека 23-35 лет. Среди них два брата и сестра из одной семьи.