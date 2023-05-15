Официальный дилер отказал в гарантийном ремонте владельцам Ford Bronco

В настоящее время на мировом рынке представлено достаточно большое количество моделей в сегменте SUV. Однако, как пишет издание Центральная Служба Новостей, именно Ford Bronco – это один из немногих автомобилей, дающих владельцу возможность ехать на бездорожье сразу после покупки.

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И вот теперь данная репутация под угрозой. Сразу два автовладельца в США сообщили о проблемах с функцией Trail Turn Assist, которая предназначена для помощи водителю во время внедорожного передвижения.