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Владельцы Ford Bronco рассказали, что официальные дилеры отказывают в гарантийном ремонте

В настоящее время на мировом рынке представлено достаточно большое количество моделей в сегменте SUV. Однако, как пишет издание Центральная Служба Новостей, именно Ford Bronco – это один из немногих автомобилей, дающих владельцу возможность ехать на бездорожье сразу после покупки.

Официальный дилер отказал в гарантийном ремонте владельцам Ford Bronco
© Википедия

И вот теперь данная репутация под угрозой. Сразу два автовладельца в США сообщили о проблемах с функцией Trail Turn Assist, которая предназначена для помощи водителю во время внедорожного передвижения.

Официальный дилер отказал обоим водителям в гарантийном обслуживании возникшей поломки. В компании заявили, что есть некоторые условия, при которых не рекомендуется использовать систему Trail Turn Assist.

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