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Lada Granta лишилась 16-клапанного мотора и нескольких комплектаций

Стал известен производственный план АвтоВАЗа на июнь 2023 года, в котором не нашлось места Lada Granta со 106-сильным мотором 1.6 литра. Также сохраняется неопределённость по поводу версий Club и Quest - поставки комплектующих всё ещё осуществляются с перебоями.

Lada Granta лишилась 16-клапанного мотора и нескольких комплектаций
© Пресс-служба АвтоВАЗа

Остаток мая и июнь АвтоВАЗ будет выпускать Lada Granta только с 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с., пишет группа Нетипичный АвтоВАЗ со ссылкой на производственный план завода. Выпуск 106-сильных моторов пока всё ещё ограничен из-за недостаточного количества деталей, и в приоритете - оснащение такими агрегатами флагманского семейства модели Lada Vesta NG.

Ранее "РГ" сообщала, когда начнутся продажи "Весты" и с какими силовыми агрегатами будут доступны эти автомобили.

Также в производственном плане на ближайшие полтора месяце отсутствуют Lada Granta в версиях Club и Quest. Утверждается, что причина заключается в отсутствии парктроника, предусмотренного данными версиями исполнения.

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