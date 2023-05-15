Страховщики назвали самые аварийные внедорожники

В совокупности с иными факторами эта информация может свидетельствовать о степени риска каждого отдельного клиента. Этих факторов достаточно много, их взаимосвязь нелинейная, и здесь страховщикам на помощь приходят математические модели, способные отфильтровать нелинейные связи и их взаимосвязь. Если исходить из показателей частотности (то есть, упрощенно говоря, доля клиентов, попадающих в страховое событие) нашего портфеля по моторному страхованию, то можно уверенно говорить о том, что более 80% наших клиентов являются достаточно опытными и аккуратными", - сообщил Павел Нефедов.