Страховщики назвали самые аварийные внедорожники
Страховщики назвали самые аварийные внедорожники по итогам прошлого года. Лидером оказался Lexus LX. Он, кстати, стал не только самым аварийным, но и самым угоняемым среди этого сегмента. Причем на протяжении уже нескольких лет.
Водители этого авто наиболее часто попадали в ДТП: показатель его аварийности в рейтинге достиг почти 50%, посчитали специалисты страховой компании "Согласие", оценив статистику аварийности по полисам КАСКО с полным покрытием за 2022 год.
С довольно значимым отрывом на несколько процентных пунктов далее следует китайский Chery Tiggo 8 Pro. С небольшим отставанием тройку лидеров замыкает Ford Explorer.
Средние позиции в рэнкинге с показателями чуть более 40% занимают (в порядке убывания): Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg, Audi Q7 и Toyota Land Cruiser.
А к самым неаварийным моделям специалисты отнесли кроссовер Nissan Juke и российский автомобиль повышенной проходимости Chevrolet Niva: частота ДТП с водителями этих машин составила менее 15 %.
"Страховая компания регулярно проводит мониторинги, при которых оцениваются частотность ДТП и угонов, а также масса других параметров по каждой марке и модели транспортных средств. Анализируется и частотность страховых случаев в каждом регионе. Все эти данные могут влиять на формирование тарифных коэффициентов при расчетах стоимости полисов каско. Тем не менее, итоговый расчет во многом остается индивидуальным, чтобы компания могла предложить оптимальную стоимость страхования каждому конкретному автовладельцу и предоставить существенные скидки аккуратным водителям", - отмечает Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании.
"Если говорить о том, как страховщик принимает решение об "аккуратности" того или иного клиента, - продолжает он, - то здесь существуют достаточно сложные математические модели. Однако можно отметить ряд важных факторов, которые будут точно влиять на определение риска - это история страхования по ОСАГО (в частности, КБМ клиента), возраст, стаж, а также семейное положение и наличие детей.
В совокупности с иными факторами эта информация может свидетельствовать о степени риска каждого отдельного клиента. Этих факторов достаточно много, их взаимосвязь нелинейная, и здесь страховщикам на помощь приходят математические модели, способные отфильтровать нелинейные связи и их взаимосвязь. Если исходить из показателей частотности (то есть, упрощенно говоря, доля клиентов, попадающих в страховое событие) нашего портфеля по моторному страхованию, то можно уверенно говорить о том, что более 80% наших клиентов являются достаточно опытными и аккуратными", - сообщил Павел Нефедов.