«Росатом» поглотил южнокорейского производителя батарей для электрокаров

Южнокорейский разработчик литий-ионных батарей Enertech теперь принадлежит «Росатому».

Как сообщает «Коммерсантъ», российская госкорпорация консолидировала Enertech и намерена использовать его технологии для выпуска батарей для электромобилей на гигафабрике в Калининграде. Прежде Enertech сотрудничал с BMW, Samsung и LG, а также поставлял батареи для норвежских электромобилей Think. Этот же производитель в 2018 году выпустил аккумуляторную систему для российского лимузина Aurus.

«Ъ» уточняет, что у Enertech имеется небольшой завод и центр исследований и разработок. У компании наблюдались финансовые проблемы, однако в 2022 году она впервые за несколько лет получила прибыль — она составила 2,96 миллиарда вон или 2,2 миллиона долларов. «Росатом» еще в 2021 году приобрел 49 процентов Enertech, а в 2022 увеличил свою долю до 98 процентов, следует из отчетности южнокорейской компании. Таким образом, российская госкорпорация стала единственным владельцем производителя литий-ионных батарей.

Еще несколько лет назад Enertech создала структуру «Рэнера-Энертек» («Рэнера» — это дочерняя компания «Росатома»). В 2023 году «Рэнера-Энертек» зарегистрировала в России пять патентов на изобретения, в том числе и на батарею для электромобиля с улучшенными характеристиками охлаждения.