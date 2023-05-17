Большинство всех нарушений на дорогах выявляется камерами

Количество выявленных в прошлом году нарушений на дорогах выросло. При этом снизилось количество нарушений, выявленных непосредственно сотрудниками Госавтоинспекции. Это следует из исследования, которое провел Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

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Количество дел о нарушениях Правил дорожного движения составило 204,1 миллиона. Рост по сравнению с 2021 годом составил 11,5 процента. Абсолютное большинство из них (183,6 миллиона, или 90 процентов) выявлены с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации.

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Непосредственно сотрудниками полиции возбуждено 20,5 миллиона дел, или 10 процентов. При этом, каждый год число выявленных нарушений сотрудниками ГАИ снижается. Так по сравнению с предыдущим годом оно снизилось на 7,7 процента.

Почему растет при этом общее число выявленных нарушений, легко объяснимо. Количество камер увеличивается который год подряд. В прошлом году число стационарных комплексов выросло до 23,8 тысячи, то есть на 21,1 процента. Правда, количество передвижных комплексов также каждый год снижается. Но не столь значительно. В прошлом году их число сократилось на 5,7 процента до 3,2 тысячи.

Как говорится в исследовании, почти три четверти комплексов направлены на фиксацию нарушения скоростного режима. Более десятой части пришлось на камеры, направленные на фиксацию таких нарушений, как выезд на полосу встречного движения, нарушение требований дорожных знаков и разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора. Комплексы, позволяющие фиксировать другие виды нарушений, в совокупности составили менее пятой части.

Наибольшее количество нарушений, выявленное камерами, - это превышение скорости. Всего таких нарушений зафиксировано 150 миллионов. При этом более 95 процентов из них - превышение на 20-40 км/ч. Интересно, что количество выявленных нарушений одной камерой снижается. Правда, незначительно.

Напомним, что не столь давно камеры начали выявлять и такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности, а также использование телефона за рулем. Так, количество выявленных камерами непристегнутых по сравнению с предшествующим годом выросло почти в 20 раз - с 247,3 тысячи до 4,7 миллиона. Более чем в 100 раз - с 8 тысяч до 956 тысяч увеличилось количество автоматически выявленных водителей, которые пользуются телефоном за рулем.

Еще один интересный момент из исследования. Это снижение количества оформленных в прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции аварий. Всего было оформлено 1 769 196 ДТП. Это на 5,6 процента меньше, чем годом ранее. Из них всего 7,2 процента, или 126 705 составили происшествия, в которых погибли или получили ранения люди.

Наибольшая часть ДТП с пострадавшими (35 процентов) оформлялась от 1 до 2 часов, с материальным ущербом - в течение одного часа.

Среди всех ДТП только с материальным ущербом, оформленных сотрудниками ГИБДД, 54 процента, или около 900 тысяч аварий, могли быть оформлены по Европротоколу.