Aston Martin объявила дату дебюта нового поколения автомобиля DB GT

Скоро появится новое поколение высокопроизводительных автомобилей Grand Touring от Aston Mar. Британский автопроизводитель объявил 24 мая дату дебюта своего DB следующего поколения, начиная с автомобиля, описываемого как «Непросто GT. Grand недостаточно».

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Анонс сопровождается тизерными изображениями, намекающими на стилистические особенности новой модели. Затененный спортивный автомобиль имеет знакомую форму снаружи, хотя Aston Martin предполагает, что этот первоначальный автомобиль представляет собой не просто новую серию DB, а новую категорию автомобилей, которая «вырвется за рамки норм сектора GT». Также предполагается, что это будет что-то особенное, созданное в честь 75-летия компании с ее культовой линией DB.

С этой целью в тизере интерьера показана центральная консоль, полная органов управления. Видны кнопки для настройки подвески и то, что выглядит как активная функция выхлопа. Есть элементы управления для настроек устойчивости и тяги, функции помощи водителю, сиденья с подогревом и вентиляцией, климат-контроль и стереосистема. Часть цифрового дисплея показывает интеллектуальную систему климат-контроля, а в центре консоли находится заметная кнопка запуска двигателя. Под капотом еще есть горелка для топлива.

Это очень похоже на шпионские фотографии преемника DB11, который называется DB12, впервые появившиеся в январе. В решетке радиатора и фарах есть явные изменения, демонстрирующие влияние Valhalla. Тизеры также показывают большую решетку радиатора.

Это не значит, что электрификации не будет. Valhalla уже оснащена подключаемой гибридной трансмиссией, сочетающей в себе двигатель V8 с двойным турбонаддувом и два электродвигателя общей мощностью 950 л.с.