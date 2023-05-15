У General Motors возникли проблемы с Chevrolet Corvette 2023 года

Представители автопроизводителя General Motors заявили о проблемах со своими машинами. Как информирует издание ТАРАНТАС НЬЮС , компания выпустила несколько экземпляров Chevrolet Corvette 2023-го года с некорректной калибровкой подвески.

Специалисты не стали уточнять, что какие именно проблемы были обнаружены в калибровке подвески. Кроме того, неясным остается и то, затрагивает ли данная проблема только модели Corvette Stingray или она также может встречаться в Corvette Z06.