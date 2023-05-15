У General Motors возникли проблемы с Chevrolet Corvette 2023 года

General Motors сообщил, что новым Chevrolet Corvette 2023 года необходима перекалибровка подвески
Представители автопроизводителя General Motors заявили о проблемах со своими машинами. Как информирует издание ТАРАНТАС НЬЮС, компания выпустила несколько экземпляров Chevrolet Corvette 2023-го года с некорректной калибровкой подвески.
Специалисты не стали уточнять, что какие именно проблемы были обнаружены в калибровке подвески. Кроме того, неясным остается и то, затрагивает ли данная проблема только модели Corvette Stingray или она также может встречаться в Corvette Z06.
При этом уже точно известно, что GM сможет легко решить выявленную проблему. Дилерам предстоит перепрограммировать модуль управления электрической подвеской и установить правильные настройки.
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