Какие иномарки больше нельзя купить с заводской гарантией

На фоне введенных санкций большинство иностранных автопроизводителей уже больше года не поставляет свои машины в нашу страну. В результате по ряду марок запасы автомобилей с фирменной гарантией подошли к концу, однако дилеры продолжают ввозить их неофициально.

© Ренат Закиев / РГ

Начиная с марта прошлого года большинство автопроизводителей не поставляют машины российским дилерам вследствие разрыва логистических цепочек или приостановки своей деятельности из-за внешних санкций. Причем некоторые официально объявили об уходе с российского рынка, сохранив при этом возможность вернуться при первой возможности.

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В результате в статистике Ассоциации европейского бизнеса, в которой приведены официальные данные автопроизводителей и не учитывается параллельный импорт, сразу у 16 марок в графах продаж по итогам апреля 2023 года фигурирует "ноль". Это означает, что у дилеров данных брендов окончательно закончились запасы автомобилей, произведенных локально или официально поставленных по импорту.

Среди них - бывшие лидеры рынка, такие как Renault, Nissan и Mitsubishi, но в основном это премиальные марки: Land Rover, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Porsche, Volvo и американские модели Chevrolet. Кроме того, о "нулевых" продажах отчитались некоторые китайские автопроизводители - например, Brilliance, Lifan и Zotye, однако они прекратили поставки в нашу страну еще до известных событий, и теперь дилеры полностью распродали остатки машин.

Как рассказал "РГ" директор розничных продаж АГ "Авилон" Ренат Тюктеев, официально ввезенные автомобили, например, марки Volvo уже все действительно распроданы. Ажиотажный спрос на них, очевидно, был связан с тем, что наличие машин на рынке год назад было значительно сокращено и тот, кто хотел приобрести автомобиль именно этого бренда, сразу постарался успеть это сделать из последних поставок.

Впрочем, по словам эксперта, на сегодняшний день по параллельному импорту поставляются, в частности, кроссоверы XC60, XC90 и XC40. А если говорить об аналогах данных автомобилей, то концептуальной заменой по основным классовым характеристикам могут быть, например, кроссоверы премиальной марки Exeed.

"Автомобили Jaguar Land Rover, Cadillac и Chevrolet также продолжают поставляться на наш рынок по параллельному импорту. Стабильный спрос сохраняется на модели Range Rover, Range Rover Sport, Land Rover Defender, Discovery 5. Ажиотажный спрос на официально ввезенные автомобили данных брендов также можно объяснить тем, что они традиционно пользовались высокой популярностью на российском рынке. Поэтому клиенты решили не откладывать покупку на долгий срок", - говорит Ренат Тюктеев.

В свою очередь, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников подтверждает, что после обострения геополитической ситуации и заявления ряда зарубежных автоконцернов о намерении покинуть российский рынок спрос на их модели вырос в несколько раз. При этом многие дилеры подняли цены на остатки автомобилей, импортированных в Россию напрямую производителем, с заводской гарантией.