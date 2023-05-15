Депутат Госдумы предложил меры против уличных гонок

Для любителей небезопасной езды следует сделать доступнее гоночные трассы, чтобы они не носились по обычным дорогам. С такой инициативой в комментарии "РГ" выступил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"), комментируя печальные последствия уличных гонок.

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Ранее стало известно, что бывший футболист "Спартака", "Динамо" и "Химок" Александр Каракин скончался из-за травм, полученных в крупной автоаварии в Московской области. Как сообщалось, за рулем спорткара Nissan врезался в дорожное ограждение на Минском шоссе.

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В связи с трагедией в интернете вновь разгорелась дискуссия о мерах против опасной быстрой езды на дорогах.

Толмачев констатировал, что ни парковки у торговых центров, ни стандартные шоссе не подходят для гонок.

"Это не съемки "Форсажа"! - прокомментировал он. - Во-первых, в чем смысл гонщику толкаться там, где едут обычные автомобилисты? Во-вторых, зачем вместе с покрышками жечь нервы жителей близлежащих домов, рискуя нарваться на конфликт?"

Он выразил уверенность, что куда лучше соревноваться с равными - да еще и на официальных гоночных трассах. "Там и покрытие качественнее, и сцепление с ним на большой скорости надежнее, - пояснил депутат. - Машину осмотреть можно. Да и выглядит автомобиль на такой трассе лучше, чем на фоне торгового центра.

Можно сохранить огонь адреналина, но при этом никого не "поломать", выход - официальные соревнования".

Он призвал любителей быстрого передвижения ездить "на законных основаниях там, где будут пожарные и скорая помощь". Ведь небезопасный заезд, например, по шоссе - это поездка в одну сторону, и чем больше гонщиков вовремя осознают, что так не надо, тем лучше для всех, добавил депутат.