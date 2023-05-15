Ford уволит более 1,3 тыс. сотрудников в Китае

Автопроизводитель Ford уволит свыше 1,3 тыс. сотрудников в Китае. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, причиной сокращения штата является падение продаж автомобилей Ford в Китае, который считается крупнейшим автомобильным рынком в мире. Продажи продукции американского автоконцерна в КНР впервые за десятилетие упали до показателя ниже 500 тыс. единиц в 2022 году, в то время как в 2016 году компания поставляла в КНР более 1,27 млн автомобилей, а ее доля на рынке составляла 4,6%.

"Наши затраты неконкурентоспособны, и мы работаем над сокращением расходов во всех сферах как на внутреннем уровне, так и с нашими партнерами", - заявил агентству представитель Ford. По его словам, увольнения необходимы "для построения более здорового и устойчивого бизнеса в Китае". К настоящему времени в компании работает порядка 173 тыс. сотрудников по всему миру.

Агентство уточняет, что китайские покупатели стали все чаще отдавать предпочтение электромобилям американской компании Tesla и местных автопроизводителей, таких как BYD. Ранее представители Ford заявляли, что концерн намерен инвестировать в производство электромобилей $50 млрд к 2026 году. В настоящее время модельный ряд Ford включает лишь один электромобиль - Mustang Mach-E.