По дорогам ездят 67 миллионов машин с взрывоопасными эйрбегами

По дорогам ездят 67 миллионов машин с взрывоопасными подушками американской фирмы ARC.

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К такому выводу пришли специалисты Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), которые на протяжении последних восьми лет расследовали деятельность компании ARC Automotive Inc. Выяснилось, что подушки ARC могут взрываться и «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции.

Известно как минимум о нескольких несчастных случаях, когда подушки этой фирмы срабатывали некорректно и взрывались — два человека погибли, а еще шесть получили травмы. Проблема заключается в том, что газ заполняет подушку безопасности через одно-единственное отверстие в корпусе баллона, которое может оказаться забито сварочным мусором, — из-за этого давление внутри баллона нарастает и он может взорваться.

Баллоны для подушек безопасности ARC устанавливают преимущественно на автомобили концерна General Motors, в частности, они стоят на Chevrolet Traverse, Buick Enclave и GMC Acadia.

Теперь NHTSA требует от ARC отозвать 67 миллионов автомобилей с потенциально опасными эйрбегами, произведенными до 2018 года. У машин, которые были выпущены после 2018-го, такой проблемы не наблюдается — к тому моменту ARC, которая поставляет баллоны для эйрбегов другим компаниям, скорректировала производственный процесс.