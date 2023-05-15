По дорогам ездят 67 миллионов машин с взрывоопасными эйрбегами

Компанию ARC уличили в установке взрывающихся подушек безопасности
По дорогам ездят 67 миллионов машин с взрывоопасными подушками американской фирмы ARC.
К такому выводу пришли специалисты Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), которые на протяжении последних восьми лет расследовали деятельность компании ARC Automotive Inc. Выяснилось, что подушки ARC могут взрываться и «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции.
Известно как минимум о нескольких несчастных случаях, когда подушки этой фирмы срабатывали некорректно и взрывались — два человека погибли, а еще шесть получили травмы. Проблема заключается в том, что газ заполняет подушку безопасности через одно-единственное отверстие в корпусе баллона, которое может оказаться забито сварочным мусором, — из-за этого давление внутри баллона нарастает и он может взорваться.
Баллоны для подушек безопасности ARC устанавливают преимущественно на автомобили концерна General Motors, в частности, они стоят на Chevrolet Traverse, Buick Enclave и GMC Acadia.
Теперь NHTSA требует от ARC отозвать 67 миллионов автомобилей с потенциально опасными эйрбегами, произведенными до 2018 года. У машин, которые были выпущены после 2018-го, такой проблемы не наблюдается — к тому моменту ARC, которая поставляет баллоны для эйрбегов другим компаниям, скорректировала производственный процесс.
ARC со своей стороны заявила, что не намерена отзывать автомобили, чтобы устранить дефект, так как считает расследование NHTSA необъективным. В компании отмечают, что за последние 18 лет подушки безопасности выпускались на разных линиях и предприятиях, что затрудняет доказательство системных дефектов. Кроме того, в ARC считают, что отзывную кампанию должны проводить автопроизводители, а не поставщик эйрбегов, и именно автомобильные компании несут ответственность за безопасность машин, которые они выпускают.