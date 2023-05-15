Полицейский обезвредил лихача, запрыгнув на крышу его машины

Полицейский запрыгнул на крышу машины лихача и обезвредил его на скорости
В Марий Эл сержант патрульно-постовой службы полиции запрыгнул на крышу автомобиля, водитель которого пытался скрыться и смог на ходу проникнуть в салон и остановить машину нарушителя. Об этом сообщает «МВД Медиа». Полицейские почувствовали, что от водителя остановленной машины сильно пахнет алкоголем и вызвали на место ГИБДД. Однако мужчина резко захлопнул дверь и попытался уехать.
«Сержант полиции Артем Филиппов среагировал мгновенно. Требуя прекратить противоправные действия, за считанные секунды он уже был на крыше набиравшего скорость автомобиля. Однако злоумышленник проигнорировал законные требования полицейского и начал совершать опасные маневры», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, на одном из поворотов полицейский смог открыть правую дверь машины, проник в салон и добрался до ключа зажигания автомобиля, выдернув его из замка. На медосвидетельствовании подтвердилось, что водитель пьян.