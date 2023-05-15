$77.20+1.3284.25+1.36

Полицейский запрыгнул на крышу машины лихача и обезвредил его на скорости

В Марий Эл сержант патрульно-постовой службы полиции запрыгнул на крышу автомобиля, водитель которого пытался скрыться и смог на ходу проникнуть в салон и остановить машину нарушителя. Об этом сообщает «МВД Медиа». Полицейские почувствовали, что от водителя остановленной машины сильно пахнет алкоголем и вызвали на место ГИБДД. Однако мужчина резко захлопнул дверь и попытался уехать.

Полицейский обезвредил лихача, запрыгнув на крышу его машины
© Сергей Мальгавко/ТАСС

«Сержант полиции Артем Филиппов среагировал мгновенно. Требуя прекратить противоправные действия, за считанные секунды он уже был на крыше набиравшего скорость автомобиля. Однако злоумышленник проигнорировал законные требования полицейского и начал совершать опасные маневры», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, на одном из поворотов полицейский смог открыть правую дверь машины, проник в салон и добрался до ключа зажигания автомобиля, выдернув его из замка. На медосвидетельствовании подтвердилось, что водитель пьян.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий