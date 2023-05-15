Полицейский обезвредил лихача, запрыгнув на крышу его машины

В Марий Эл сержант патрульно-постовой службы полиции запрыгнул на крышу автомобиля, водитель которого пытался скрыться и смог на ходу проникнуть в салон и остановить машину нарушителя. Об этом сообщает «МВД Медиа». Полицейские почувствовали, что от водителя остановленной машины сильно пахнет алкоголем и вызвали на место ГИБДД. Однако мужчина резко захлопнул дверь и попытался уехать.