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В Новороссийске Hyundai сбил дорожный знак после ДТП с полицейской машиной

В Новороссийске водитель Hyundai протаранил служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции и врезался в светофор, сообщает «АиФ — Кубань».

В Новороссийске Hyundai протаранил машину ДПС
© Газета.Ru

По его данным, патрульный автомобиль ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении водителю Hyundai, водитель которого пострадал в ДТП. В отношении водителя полицейской машины назначена служебная проверка, сообщили изданию в пресс-службе краевого управления МВД.

На фото с последствиями аварии, опубликованном Telegram-каналом «Новороссийск ДТП», видно, что белый Hyundai наехал на опору дорожного знака «пешеходный переход». Полицейская Lada в спецраскраске врезалась в другой столб.

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