В Новороссийске Hyundai протаранил машину ДПС

В Новороссийске Hyundai сбил дорожный знак после ДТП с полицейской машиной
В Новороссийске водитель Hyundai протаранил служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции и врезался в светофор, сообщает «АиФ — Кубань».
По его данным, патрульный автомобиль ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении водителю Hyundai, водитель которого пострадал в ДТП. В отношении водителя полицейской машины назначена служебная проверка, сообщили изданию в пресс-службе краевого управления МВД.
На фото с последствиями аварии, опубликованном Telegram-каналом «Новороссийск ДТП», видно, что белый Hyundai наехал на опору дорожного знака «пешеходный переход». Полицейская Lada в спецраскраске врезалась в другой столб.