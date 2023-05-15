В Новороссийске Hyundai протаранил машину ДПС

В Новороссийске водитель Hyundai протаранил служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции и врезался в светофор, сообщает «АиФ — Кубань».

По его данным, патрульный автомобиль ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении водителю Hyundai, водитель которого пострадал в ДТП. В отношении водителя полицейской машины назначена служебная проверка, сообщили изданию в пресс-службе краевого управления МВД.