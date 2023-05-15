Страховщики массово подают в суд на Hyundai и Kia из-за волны угонов

Десятки страховых компаний судятся с Hyundai и Kia из-за волны угонов. Они требуют возместить расходы после массовых краж, которые спровоцировал прошлогодний челлендж в TikTok. Тогда злоумышленники похищали корейские машины без иммобилайзеров и с замками зажигания, рассчитанными на физические ключи: согласно инструкции в соцсети, достаточно было подключить компьютер и USB-кабель к определенному разъему, чтобы завести автомобиль и уехать.

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Перед тем, как попасть внутрь, ворам нужно было разбить окно, нередко страдала внутренняя отделка — если, конечно, дверь не была открыта. Теперь страховые компании требуют от Hyundai и Kia возмещения расходов, в том числе потраченных на ремонт слабозащищенных от угона машин.

Согласно коллективному иску, замена окна и руля после попытки взлома обходится страховщику более чем в три тысячи долларов (237 тысяч рублей). Известно, что часто машины угоняли подростки, чтобы просто покататься, при этом нанося ущерб общественному имуществу. В этом случае расходы страховой вырастают до 10 тысяч долларов (почти 800 тысяч рублей).

Крупные автостраховщики в США уже выплатили клиентам порядка 190 миллионов долларов за ущерб, связанный с кражами южнокорейских машин. В целом же волна преступлений, спровоцированная челленджем, может обойтись американской страховой отрасли примерно в 600 миллионов долларов. Порядка 8,3 миллиона машин двух марок, проданных в США, не имеют иммобилайзера — 4,5 миллиона Kia и 3,8 миллиона Hyundai.