Страховщики массово подают в суд на Hyundai и Kia из-за волны угонов
Десятки страховых компаний судятся с Hyundai и Kia из-за волны угонов. Они требуют возместить расходы после массовых краж, которые спровоцировал прошлогодний челлендж в TikTok. Тогда злоумышленники похищали корейские машины без иммобилайзеров и с замками зажигания, рассчитанными на физические ключи: согласно инструкции в соцсети, достаточно было подключить компьютер и USB-кабель к определенному разъему, чтобы завести автомобиль и уехать.
Перед тем, как попасть внутрь, ворам нужно было разбить окно, нередко страдала внутренняя отделка — если, конечно, дверь не была открыта. Теперь страховые компании требуют от Hyundai и Kia возмещения расходов, в том числе потраченных на ремонт слабозащищенных от угона машин.
Согласно коллективному иску, замена окна и руля после попытки взлома обходится страховщику более чем в три тысячи долларов (237 тысяч рублей). Известно, что часто машины угоняли подростки, чтобы просто покататься, при этом нанося ущерб общественному имуществу. В этом случае расходы страховой вырастают до 10 тысяч долларов (почти 800 тысяч рублей).
Крупные автостраховщики в США уже выплатили клиентам порядка 190 миллионов долларов за ущерб, связанный с кражами южнокорейских машин. В целом же волна преступлений, спровоцированная челленджем, может обойтись американской страховой отрасли примерно в 600 миллионов долларов. Порядка 8,3 миллиона машин двух марок, проданных в США, не имеют иммобилайзера — 4,5 миллиона Kia и 3,8 миллиона Hyundai.
Пытаясь бороться с челленджем, полиция рекомендовала ставить механические блокировки руля и коробки передач, а также не оставлять машины открытыми. Hyundai и Kia даже экстренно выпустили противоугонный набор за 170 долларов (13 тысяч рублей) без учета стоимости установки. Кроме этого, Hyundai пришлось спешно дооснащать автомобили 2016-2021 годов выпуска.