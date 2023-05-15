Названа цена Lada Vesta нового поколения

Lada Vesta NG в базовой комплектации Comfort будет стоить минимум 1 млн 280 тысяч рублей. Как сообщает журнал Auto.ru, информация о стоимости якобы появилась в дилерской программе.

Пока «АвтоВАЗ» официально не раскрыл ни стоимость нового поколения Vesta, ни детали оснащения автомобиля. Кроме того, пока остается неизвестной и дата начала продаж, однако ранее глава предприятия Максим Соколов заявлял, что это произойдет до конца весны.

Согласно утечкам, базовая комплектация будет оснащаться восьмиклапанным двигателем объёмом 1,6 литра на 90 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Также в нее войдут две подушки безопасности, ABS, кондиционер и мультируль. Вместе с тем в автомобилях не будет медиасистемы и подогрева передних кресел — предположительно, их можно будет заказать как дополнительные опции.