Россияне резко увеличили закупки подержанных машин

Российский рынок подержанных автомобилей в апреле 2023 года вырос на 40,7%, до 495,5 тыс. машин, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на «Автостата» пишет «Коммерсант».

При этом продажи оказались примерно на уровне мартовского пика, и наблюдается разрыв между спросом и предложением. Так, данные «Авито Авто» свидетельствуют о том, что спрос на автомобили с пробегом в возрасте до десяти лет в апреле вырос на 43%, а количество объявлений — на 22%. Наиболее востребованными моделями у покупателей оказались Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Lada Priora.

Опрошенные изданием эксперты связали резкий рост продаж на рынке подержанных автомобилей с эффектом низкой базы весны 2022 года. Однако, по их словам, сейчас на рынке уже появляется все больше предложений, в том числе и наиболее востребованных автомобилей, срок эксплуатации которых менее трех лет.

«Развитие поставок новых автомобилей по параллельному импорту положительно влияет и на объемы вторичного рынка», - пояснил директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Однако, по его словам, если предложение «хороших автомобилей» и дальше будет небольшим, на вторичном рынке цены пойдут вверх.

При этом основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль обратил внимание на то, что параллельный импорт замедлился в апреле из-за высокого курса доллара. Эксперт ожидает, что с учетом текущего курса рубля приток машин будет в июне-июле.