Россияне резко увеличили закупки подержанных машин

В России выросли продажи подержанных автомобилей
Российский рынок подержанных автомобилей в апреле 2023 года вырос на 40,7%, до 495,5 тыс. машин, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на «Автостата» пишет «Коммерсант».
При этом продажи оказались примерно на уровне мартовского пика, и наблюдается разрыв между спросом и предложением. Так, данные «Авито Авто» свидетельствуют о том, что спрос на автомобили с пробегом в возрасте до десяти лет в апреле вырос на 43%, а количество объявлений — на 22%. Наиболее востребованными моделями у покупателей оказались Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry и Lada Priora.
Опрошенные изданием эксперты связали резкий рост продаж на рынке подержанных автомобилей с эффектом низкой базы весны 2022 года. Однако, по их словам, сейчас на рынке уже появляется все больше предложений, в том числе и наиболее востребованных автомобилей, срок эксплуатации которых менее трех лет.
«Развитие поставок новых автомобилей по параллельному импорту положительно влияет и на объемы вторичного рынка», - пояснил директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.
Однако, по его словам, если предложение «хороших автомобилей» и дальше будет небольшим, на вторичном рынке цены пойдут вверх.
При этом основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль обратил внимание на то, что параллельный импорт замедлился в апреле из-за высокого курса доллара. Эксперт ожидает, что с учетом текущего курса рубля приток машин будет в июне-июле.
Ранее автоэксперты портала «Дром» заявили о том, что подержанные машины на российском рынке за год выросли в цене на 20-30%. По их данным, год назад на вторичном рынке за машины просили в среднем 1 млн рублей. В апреле 2023 года средняя цена подержанных авто уже 1,3 - 1,4 млн рублей. Однако машины без пробега по России ценятся еще дороже. Цена на них выросла за 12 месяцев с 1,5 до 1,8 млн рублей.