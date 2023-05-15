$77.20+1.3284.25+1.36

RCI News: новая Lada Vesta будет стоить от 1,28 млн рублей

Один из официальных дилеров Lada в Тольятти сообщил RCI News предварительную стоимость новой Lada Vesta.

В Тольятти назвали предварительную базовую цену новой Lada Vesta
© Юрий Зубко/РГ

Так, в дилерской базе появился ценник в 1 280 000 рублей за Vesta NG в кузове седан в начальной комплектации Comfort (с аудиоподготовкой). Такой автомобиль оснащается 8-клапанником ВАЗ-11182 (90 л.с. и 143 Нм) и 5-ступенчатой "механикой" ВАЗ-21807.

Однако названная цена не является точной. РРЦ станет известна только после поступления товарных автомобилей Vesta NG на склад ДЦ. Тогда у дилера на руках появится накладная. Отмечается, что в системе цена указана без традиционного "хвостика" в 900 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что один из дилеров Lada опубликовал объявление о продаже новой Vesta. За автомобиль 2023 года выпуска с двигателем 1,6 литра (90 л.с.) и механической коробкой передач просят 1 680 000 рублей. При этом в самом автосалоне утверждают, что машина появится в шоу-руме до конца месяца.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий