В Тольятти назвали предварительную базовую цену новой Lada Vesta

Один из официальных дилеров Lada в Тольятти сообщил RCI News предварительную стоимость новой Lada Vesta.

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Так, в дилерской базе появился ценник в 1 280 000 рублей за Vesta NG в кузове седан в начальной комплектации Comfort (с аудиоподготовкой). Такой автомобиль оснащается 8-клапанником ВАЗ-11182 (90 л.с. и 143 Нм) и 5-ступенчатой "механикой" ВАЗ-21807.

Однако названная цена не является точной. РРЦ станет известна только после поступления товарных автомобилей Vesta NG на склад ДЦ. Тогда у дилера на руках появится накладная. Отмечается, что в системе цена указана без традиционного "хвостика" в 900 рублей.