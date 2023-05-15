На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге наладят выпуск микрокара L-type

«Мы будем выпускать еще маленькие машинки L-type. Презентация этой машины будет 25-26 мая уже на бывшем заводе Toyotа... Будет показан первый образец. Мы будем выпускать их порядка 10-14 тысяч. До тех пор, пока не раскрутим производство электромобилей», — приводит агентство слова Подвязникова.