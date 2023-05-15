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На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге «Алмаз-Антей» наладит выпуск микрокара L-type

Концерн «Алмаз-Антей» планирует запустить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге производство электрических микрокаров L-type, сообщает РИА Новости со ссылкой на замгендиректора «Алмаз-Антея» и гендиректора АО «Обуховский завод» Михаила Подвязникова.

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге наладят выпуск микрокара L-type
© Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт»

«Мы будем выпускать еще маленькие машинки L-type. Презентация этой машины будет 25-26 мая уже на бывшем заводе Toyotа... Будет показан первый образец. Мы будем выпускать их порядка 10-14 тысяч. До тех пор, пока не раскрутим производство электромобилей», — приводит агентство слова Подвязникова.

Электрический микрокар L-type с возможностью быстрой смены батарей способен разогнаться до максимальных 90 км/ч и преодолеть на одной зарядке до 183 км. Предполагаемое использование машины — доставка от склада для клиента, использование в торговых и медицинских сетях, а также использование на закрытых территориях, в шеринге и службах городского сервиса.

Производство машины планируется запустить в 2024 году и на начальном этапе изготавливать по 2 тыс. машин в год, а к 2029 году нарастить объемы до 10-12 тыс. в год.

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