Porsche планирует выпуск электромобилей с запасом хода более 1300 км

Porsche также работает над усовершенствованными твердотельными батареями с увеличенной на 50% плотностью энергии. Porsche рассчитывает, что сможет производить электромобили с запасом хода более 1300 км в среднесрочной перспективе. Этот план не будет включать только электромобили с твердотельными батареями.

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Немецкий автопроизводитель считает, что оптимизация анода электромобиля — это один из способов его оптимизации. Porsche использует графит в качестве активного анодного материала, но разрабатывает кремниевые аноды. В нем говорится, что кремниевые аноды обеспечивают до 10 раз большую емкость, а элементы с возможностью быстрой зарядки могут заряжаться с 5 до 80% менее чем за 15 минут с помощью этих анодов.

Однако есть одна проблема с кремниевыми анодами. Porsche отмечает, что частицы кремния расширяются на 300%, когда они поглощают литий. Это означает, что срок службы батареи сократится. Сейчас Porsche работает над анодами, состоящими до 80% из кремния. Ведется интенсивная работа по увеличению доли никеля в катоде, что позволяет повысить зарядную способность.

Как и многие другие производители автомобилей, Porsche также вкладывает значительные средства в технологию твердотельных аккумуляторов. Исследователи полагают, что такие батареи будут иметь на 50% большую плотность энергии и значительно более быстрое время зарядки.