Porsche планирует выпуск электромобилей с запасом хода более 1300 км

Компания Porsche намерена выпускать электромобили с запасом хода более 1300 км в ближайшем будущем
Porsche также работает над усовершенствованными твердотельными батареями с увеличенной на 50% плотностью энергии. Porsche рассчитывает, что сможет производить электромобили с запасом хода более 1300 км в среднесрочной перспективе. Этот план не будет включать только электромобили с твердотельными батареями.
Немецкий автопроизводитель считает, что оптимизация анода электромобиля — это один из способов его оптимизации. Porsche использует графит в качестве активного анодного материала, но разрабатывает кремниевые аноды. В нем говорится, что кремниевые аноды обеспечивают до 10 раз большую емкость, а элементы с возможностью быстрой зарядки могут заряжаться с 5 до 80% менее чем за 15 минут с помощью этих анодов.
Однако есть одна проблема с кремниевыми анодами. Porsche отмечает, что частицы кремния расширяются на 300%, когда они поглощают литий. Это означает, что срок службы батареи сократится. Сейчас Porsche работает над анодами, состоящими до 80% из кремния. Ведется интенсивная работа по увеличению доли никеля в катоде, что позволяет повысить зарядную способность.
Как и многие другие производители автомобилей, Porsche также вкладывает значительные средства в технологию твердотельных аккумуляторов. Исследователи полагают, что такие батареи будут иметь на 50% большую плотность энергии и значительно более быстрое время зарядки.
Более быстрое время зарядки потребует разработки более мощных зарядных станций. Зарядным розеткам также потребуется активное охлаждение, чтобы можно было надежно проводить зарядные мощности, превышающие 500 кВт.