Стилизованный под внедорожник Baojun Yep показали живьём

Совместное китайско-американское предприятие SAIC-GM-Wuling (SGMW) готовится вывести на рынок многообещающую новинку под маркой Baojun — городской электрокар Yep с угловатым кузовом, имитирующим внедорожник. Старт продаж в Китае намечен на 25 мая, а сегодня был раскрыт интерьер Baojun Yep и показаны его тюнинговые версии.

Марка Baojun была создана в начале прошлого десятилетия с прицелом на китайскую молодёжь, в 2017 году одна достигла пика продаж и реализовала в Китае более миллиона автомобилей, а затем спрос на её относительно простые и доступные автомобили стал падать, причём довольно стремительно: в первом квартале этого года, под данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продажи Baojun при довольно богатом модельном ряде составили всего 3072 автомобиля, что на 91,3% меньше, чем в январе-марте 2022-го. Попытки продавать под маркой Baojun более дорогие, «околопремиальные» модели успеха не принесли и теперь марка устремилась в сегмент стильных городских электрокаров, где за последние пару лет блестящую карьеру сделал бренд Wuling. В модельном ряду Wuling есть уже целый выводок городских электрокаров, в том числе лидирующий в своём сегменте Wuling Hongguang Mini EV, большие надежды на этот сегмент возлагает и марка Baojun.

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Baojun Yep был анонсирован в прошлом году и привлёк себе большое внимание «оквадраченным» кузовом, слегка напоминающим Suzuki Jimny. Формы Baojun Yep вводят в заблуждение: на самом деле это не внедорожник, а заднемоторный заднеприводный городской электрокар с довольно скромными техническими характеристиками: максимальная отдача электромотора — 50 кВт (68 л.с.) и 140 Нм, полного заряда батареи ёмкостью 28,1 кВт·ч хватит на 303 км пробега по китайскому циклу CLTC, максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.

Габаритная длина Baojun Yep — 3381 мм, ширина — 1685 мм, высота — 1721 мм, колёсная база — 2110 мм. Снаряженная масса — 1006 кг, полная масса — 1330 кг. При довольно скромных габаритах Yep имеет полноценный четырёхместный салон — правда, подголовники на заднем сиденье низкие и не регулируются, зато кресла водителя и переднего пассажира снабжены электрорегулировками.

Приборный и мультимедийный экраны (оба 10,25-дюймовые) объединены в общее табло, справа от него есть «рельс», к которому можно прикрепить держатель для смартфона, игрушку и ароматизатор воздуха. Для прочих мелочей и личных вещей есть бардачок, ниши в дверях, крючки и небольшой передний багажник.

Колеса.ру

Базовая версия Baojun Yep будет стоить около 100 000 юаней (1,11 млн рублей в переводе по текущему курсу), что довольно дольного для своего сегмента (базовый Wuling Hongguang Mini EV втрое дешевле), но Baojun делает ставку на эффектный дизайн и довольно хорошее стандартное оснащение Yep.