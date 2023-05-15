Электрический микрокар L-type будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Презентация первого образца машины запланирована на 25-26 мая. L-type категории L7е будет иметь скорость 90 км/ч и пробег 183 км на одной зарядке, а также быстрозаменяемые батареи и комплектующие производства России.

Начать производство планируется в 2024 году с выпуском 2 тысяч автомобилей в год. К 2029 году производство планируется нарастить до 10-12 тысяч в год. Кроме того, компания также намерена начать серийный выпуск электромобилей Е-Neva в 2026 году. Также в 2014 году запланирован выпуск грузового автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11.