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Электрический микрокар L-type будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

АО «Обуховский завод», под управлением компании ВКО «Алмаз-Антей», намерен запустить выпуск электрического городского автомобиля L-type на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, сообщил генеральный директор завода Михаил Подвязников. Об этом пишет РИА Новости.

Электрический микрокар L-type будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
© РИА Новости

Презентация первого образца машины запланирована на 25-26 мая. L-type категории L7е будет иметь скорость 90 км/ч и пробег 183 км на одной зарядке, а также быстрозаменяемые батареи и комплектующие производства России.

Автомобиль может использоваться для корпоративных автопарков, торговых и медицинских сетей, ресторанного бизнеса, служб городского сервиса, закрытых территорий и шеринга.

Начать производство планируется в 2024 году с выпуском 2 тысяч автомобилей в год. К 2029 году производство планируется нарастить до 10-12 тысяч в год. Кроме того, компания также намерена начать серийный выпуск электромобилей Е-Neva в 2026 году. Также в 2014 году запланирован выпуск грузового автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11.

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