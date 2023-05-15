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В России начались продажи премиального китайского минивэна Voyah Dream

В России стартовали продажи китайского минивэна Voyah Dream с электрической силовой установкой. Как сообщает Autonews, рекомендованная цена на него составляет 9 990 000 рублей.

Силовая установка автомобиля состоит из двух электромоторов суммарной мощностью в 435 л.с. Емкость батареи — 108,7 кВт*ч, чего хватает минивэну на 482 км езды на одной зарядки. Полностью зарядить аккумулятор можно за 13 часов при использовании переменного тока и за 60 минут до 80% при использовании постоянного.

Автомобиль имеет светодиодную оптику, большую решетку радиатора с вертикальными ламелями, панорамный люк, хромированные детали кузова и рельефный капот. В салоне в передней части минивэна установлены три больших дисплея. Сиденья обтянуты кожей и имеют подогрев, охлаждение и массаж. Кроме того, второй ряд кресел может трансформироваться по восьми направлениям, в зависимости от потребностей числа пассажиров.

Дополнительно автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем с ограничением максимальной скорости, ассистентом движения в пробках и камерами кругового обзора. Также в машине есть автоматическая система парковки, функция распознавания дорожных знаков, система мониторинга слепых зон и другие опции.

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