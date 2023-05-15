Директор Nissan Ашвани Гупта покинет совет директоров

Появилась информация о том, что главного операционного директора Nissan Ашвани Гупта не будут повторно назначать в совет директоров автопроизводителя. Как отмечает издание SPEEDME.RU, срок его полномочий истечет уже в июне 2023-го года.

Таким образом, топ-менеджер может не занять пост генерального директора, к которому он стремился. Данное решение выглядит довольно символично, учитывая тот факт, что Ашвани Гупта является бывшим руководителем Renault.