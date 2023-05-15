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«Алмаз-Антей» вложит 37 млрд руб. в переоснащение бывшего завода Toyota

Компания ВКО «Алмаз-Антей» намерена вложить 35-37 млрд рублей в переоснащение бывшего завода Toyota в Петербурге. Там планируется производить электромобили и грузовики БАЗ, сообщил гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников. Об этом пишет ТАСС.

«Алмаз-Антей» вложит 37 млрд руб. в переоснащение бывшего завода Toyota
© РИА Новости

В год планируется выпускать 2 тыс. единиц грузовиков БАЗ в год и 55-60 тыс. электромобилей E-Neva. Производство микрокаров начнется в 2024 году, а грузовиков - в 2027 году.

Кроссовер E-Neva будет построен на оригинальной платформе, разработанной Обуховским заводом. Его силовая установка будет состоять из двух электромоторов суммарной мощностью 435 лошадиных сил и 824 Н·м крутящего момента. Максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 197 км/ч. Компания также планирует создание водородной версии и последовательного гибрида.

Ранее сообщалось, что на заводе планируется начать производство электрического микрокара L-type с быстрозаменяемыми батареями российского производства.

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