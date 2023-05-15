Tesla на месяц разрешит бесплатно использовать пробную версию полного автопилота

Илон Маск в своём Twitter рассказал, что компания на календарный месяц откроет бесплатное использование пробной версии полного автопилота Tesla (FSD).

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Отвечая на вопрос канадского подписчика, Маск пообещал открыть автопилот по всей Северной Америке, но только после того, как система будет работать не просто безопасно, а станет максимально точной.

Причём Маск заявил, что бесплатная месячная версия автопилота станет доступна по всему миру. Но когда это произойдёт, глава Tesla не утончил.