Как Geely Monjaro: дилер неофициально назвал цену российского Evolute i-Sky

Дилер раскрыл стоимость российского электрокроссовера Evolute i-Sky. Модель, представленную в России в прошлом месяце, продавец оценил в 4,49 миллиона рублей. Столько же просят за флагманский кроссовер Geely Monjaro в начальном варианте без учета скидок. Однако в случае Evolute i-Sky, он же Dongfeng Forthing Thunder, цена неофициальная: на сайте все еще висит пометка "Скоро в продаже", старт ожидается примерно в июле нынешнего года.

© Evolute i-Sky / Motor.ru

Evolute i-Sky предложат в единственном исполнении, но с широким списком оборудования. Ему полагаются панорамная крыша, передние и задние датчики парковки, камеры кругового обзора. Также есть круиз-контроль, датчики света и дождя, передние сиденья с электрорегулировкой, климат-контроль с фильтром частиц РМ2.5 и «теплый» пакет — подогревы обоих рядов сидений, лобового стекла и форсунок омывателя. «Приборка» цифровая, диагональ составляет 10,25 дюйма — как и у экрана мультимедийной системы.

В движение автомобиль приводит безальтернативный 204-сильный электромотор. Батарея емкостью 85,9 киловатт-часа обеспечивает до 511 километров хода и заряжается с 30 до 80 процентов за 45 минут через порт CCS2. На разгон с места до 100 километров в час электрокросс тратит 8,6 секунды, максимальная скорость ограничена 180 километрами в час.

Motor.ru / Evolute i-Sky

Motor.ru / Evolute i-Sky

Motor.ru / Evolute i-Sky

В марте на китайский рынок вышел прототип i-Sky — Dongfeng Forthing Thunder. Как сообщали «Китайские автомобили», стартовая стоимость кроссовера на домашнем рынке составила 129,9 тысячи юаней, что по нынешнему курсу равно 1,49 миллиона рублей.