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Volkswagen Group «вполне уверена», что сможет производить дешевые электромобили

Германскому автомобильному концерну Volkswagen Group принадлежат такие марки, как Volkswagen, Skoda, Seat и Porsche. Как информирует издание SPEEDME.RU, в менеджменте компании выразили уверенность в том, что она сможет делать электрокары по привлекательной для клиентов цене.

Volkswagen Group «вполне уверена», что сможет делать дешевые электркары
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Уточняется, что стоимость может составить примерно 25 тысяч евро без потери прибыли для автопроизводителя. Такое заявление сделал финансовый директор группы Арно Антлитцем.

Германский автогигант не так давно презентовал электромобиль ID.2all. Эта машина поступит в продажу примерно в 2025-ом году и будет стоить как раз 25 тыс. евро в Европе. И этим в компании не ограничатся. На подходе электрическая модель ID.1 стоимостью менее 20 тысяч евро.

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