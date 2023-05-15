Toyota представила еще один Yaris Cross

Компания Toyota показала новый кроссовер, очень похожий на Highlander.

© Toyota Yaris Cross

Модель получила название Yaris Cross, но имеет мало общего с тезкой, продающимся в Европе, Японии и Австралии. Они оба относятся к В-классу и оснащаются как чисто бензиновыми, так и гибридными силовыми установками, но на этом сходство заканчивается. Свежий Yaris Cross, предназначенный для Индонезии, получил внешность в стиле «старших» Toyota RAV4 и Highlander.

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В индонезийском модельном ряду новинка займет место между крошечным Toyota Raize и Corolla Cross. К слову, сообщается, что Yaris Cross в версии для местного рынка делит платформу с Raize — это DNGA (Daihatsu New Global Architecture), представляющая собой разновидность TNGA для небольших городских автомобилей.

При этом такой Yaris Cross крупнее европейского варианта, построенного на «тележке» TNGA-B. В длину кроссовер для Индонезии достигает 4310 миллиметров, в ширину — 1770 миллиметров, а в высоту — 1615 миллиметров при колесной базе 2620 миллиметров. Для сравнения, длина «другого» Yaris Cross составляет 4180 миллиметров.

Motor.ru / Toyota Yaris Cross

Motor.ru / Toyota Yaris Cross

Motor.ru / Toyota Yaris Cross

Motor.ru / Toyota Yaris Cross

Motor.ru / Toyota Yaris Cross

Новинку предложат с двумя вариантами силовых установок — бензиновым и гибридным. В первом случае она оснащается 1,5-литровой безнаддувной «четверкой» Dual VVT-i мощностью 106 лошадиных сил (138 Нм крутящего момента), пару которому составляет пятиступенчатая «механика» либо вариатор. В гибридном исполнении добавляется 80-сильный электромотор, но суммарная мощность несильно выше — 112 лошадиных сил. С бензоэлектрической установкой сочетается только вариатор, привод в обоих случаях передний.