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Toyota представила еще один Yaris Cross. Он выглядит как маленький Highlander

Компания Toyota показала новый кроссовер, очень похожий на Highlander.

Toyota представила еще один Yaris Cross
© Toyota Yaris Cross

Модель получила название Yaris Cross, но имеет мало общего с тезкой, продающимся в Европе, Японии и Австралии. Они оба относятся к В-классу и оснащаются как чисто бензиновыми, так и гибридными силовыми установками, но на этом сходство заканчивается. Свежий Yaris Cross, предназначенный для Индонезии, получил внешность в стиле «старших» Toyota RAV4 и Highlander.

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В индонезийском модельном ряду новинка займет место между крошечным Toyota Raize и Corolla Cross. К слову, сообщается, что Yaris Cross в версии для местного рынка делит платформу с Raize — это DNGA (Daihatsu New Global Architecture), представляющая собой разновидность TNGA для небольших городских автомобилей.

При этом такой Yaris Cross крупнее европейского варианта, построенного на «тележке» TNGA-B. В длину кроссовер для Индонезии достигает 4310 миллиметров, в ширину — 1770 миллиметров, а в высоту — 1615 миллиметров при колесной базе 2620 миллиметров. Для сравнения, длина «другого» Yaris Cross составляет 4180 миллиметров.

Motor.ru / Toyota Yaris Cross
Motor.ru / Toyota Yaris Cross
Motor.ru / Toyota Yaris Cross
Motor.ru / Toyota Yaris Cross
Motor.ru / Toyota Yaris Cross

Новинку предложат с двумя вариантами силовых установок — бензиновым и гибридным. В первом случае она оснащается 1,5-литровой безнаддувной «четверкой» Dual VVT-i мощностью 106 лошадиных сил (138 Нм крутящего момента), пару которому составляет пятиступенчатая «механика» либо вариатор. В гибридном исполнении добавляется 80-сильный электромотор, но суммарная мощность несильно выше — 112 лошадиных сил. С бензоэлектрической установкой сочетается только вариатор, привод в обоих случаях передний.

На прошлой неделе в Сети окончательно рассекретили внешность пикапа Toyota Tacoma нового поколения. Кроме этого, пресс-служба производителя подтвердила, что модель предложат с шестиступенчатой «механикой». Также известно, что у новой Tacoma будет двухрядная кабина, гибридная версия и больше внедорожных версий. Дебют намечен на 19 мая.

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