Новый Geely Coolray сфотографировали в Москве

Кроссовер Geely Coolray нового поколения уже можно встретить в Москве. При этом официально в России машина все еще не продается.

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Фотографию автомобиля публикуют "Китайские автомобили" - снимок в редакцию прислал читатель издания.

Новый Coolray оснащен другим турбомотором - BHE15-EFZ. У него тот же объем в 1,5 литра, но четыре цилиндра. Мощность двигателя 181 л.с. Максимальный крутящий момент - 260 Нм. Пару ему составляет новое поколение 7-ступенчатой "мокрой" роботизированной коробки с двойным сцеплением. На разгон от 0 до 100 км/ч ему требуется 7,6 секунды. Средний расход топлива должен укладываться в 5,8 л на 100 км (WLTC).

В интерьере новинки основной акцент производитель сделал на модный двойной моноэкран, состоящий из виртуальной 10,25-дюймовой приборной панели и 12,3-дюймового монитора мультимедийной системы.

Дизайн автомобиля решен в рамках фирменной философии, характерной особенностью которой является "икс", образованный элементами передней части. Кроссовер получил не просто другие бамперы, но и новые фары и фонари.