Sollers Argo подешевел на 150 тысяч рублей

Российская компания Sollers снизила цены на линейку коммерческих фургонов Argo. Эта модель с осени прошлого года производится на заводе в Елабуге и представляет собой слегка перелицованный JAC N25/N3. Безкапотный грузовичок на старте продаж стоил от 2 559 000 рублей, а теперь Sollers предлагает скидку в размере 150 тысяч рублей — то есть Argo можно приобрести за 2 439 000 рублей.

© © Sollers

Sollers Argo — это компактный фургон, предназначенный для городских перевозок. Его масса составляет 2,5 тонны, а грузоподъемность — менее 1 тонны. В движение Арго приводит дизельный двигатель объемом 2,0 литра, который развивает 130 лошадиных сил, и он соответствует экологическому классу Евро-5. В список оснащения включены две подушки безопасности, аудиосистема, круиз-контроль и кондиционер.

Спустя полгода после выхода модели на рынок, «Соллерс» снизил ее стоимость на 150 тысяч рублей. С учетом скидки по программе «Бонус за лизинг» Sollers Argo можно купить за 2 439 000 рублей.

Что же касается второй модели в линейке Sollers, полукапотного фургона Atlant, то на момент появления на рынке стоил от 2 904 000 рублей. Он представляет собой перелицованный JAC Sunray.