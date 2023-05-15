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Sollers Argo подешевел на 150 тысяч рублей

Российская компания Sollers снизила цены на линейку коммерческих фургонов Argo. Эта модель с осени прошлого года производится на заводе в Елабуге и представляет собой слегка перелицованный JAC N25/N3. Безкапотный грузовичок на старте продаж стоил от 2 559 000 рублей, а теперь Sollers предлагает скидку в размере 150 тысяч рублей — то есть Argo можно приобрести за 2 439 000 рублей.

Sollers Argo подешевел на 150 тысяч рублей
© © Sollers

Sollers Argo — это компактный фургон, предназначенный для городских перевозок. Его масса составляет 2,5 тонны, а грузоподъемность — менее 1 тонны. В движение Арго приводит дизельный двигатель объемом 2,0 литра, который развивает 130 лошадиных сил, и он соответствует экологическому классу Евро-5. В список оснащения включены две подушки безопасности, аудиосистема, круиз-контроль и кондиционер.

Спустя полгода после выхода модели на рынок, «Соллерс» снизил ее стоимость на 150 тысяч рублей. С учетом скидки по программе «Бонус за лизинг» Sollers Argo можно купить за 2 439 000 рублей.

Что же касается второй модели в линейке Sollers, полукапотного фургона Atlant, то на момент появления на рынке стоил от 2 904 000 рублей. Он представляет собой перелицованный JAC Sunray.

Ранее сообщалось, что Sollers сменит поставщика шин для Argo и Atlant — вместо китайской фирмы поставками резины займется российская «Кама». На две модели «Соллерса» будут устанавливаться шины Kama Trace на 15 и 16 дюймов. Параллельно «Кама» разрабатывает дополнительные 13-дюймовые шины для Argo, серийное производство которых запустят в августе этого года.

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