Китайские производители заняли в апреле 2/3 столичного рынка новых грузовиков

В апреле 2023-го рынок новых грузовиков в Москве восстановился в 3,2 раза, продажи выросли до 5,2 тыс. Причем иномарки показали рост в 5,2 раза до 3,68 тыс. ед. авто, а отечественные марки продемонстрировали почти 61-процентный прирост до 1,48 тыс. ед. техники. Об этом говорится в материалах «Автостат Инфо».

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Соответственно, доли этих сегментов поменялись с 43,4% / 56,6% на 71,4% / 28,6%. Таким образом, отечественные грузовики уступают столичный рынок иномаркам, среди которых доминируют китайские бренды. Примечательно, что многие из них в прошлом году еще даже не присутствовали на местном рынке или их продажи были мизерными.

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Рост на столичном рынке грузовых ТС продолжается 4-й месяц подряд: апрельские продажи к мартовским, например, выросли на 10,6%.

По отношению к рынку всего Центрального ФО, где было продано 22,7 тыс. грузовых машин, московский рынок составил 71,6% в апреле и 72,6% с начала года против 63,2% и 61,3% соответственно годом ранее. И это, безусловно, подчеркивает важность именно столичного рынка в масштабе всей страны.

Так в топ-10 марок на грузовом рынке китайских – семь из Поднебесной. на 1-м – Sitrak с 987 ед. (рост с 0), а его доля составила 19% от московского рынка (!), на 3-м – Shaanxi с 852 ед. (рост в 4,2 раза), а доля выросла с 12,4% до 16,5%, на 4-м – FAW с 565 ед. (рост в 12,8 раза), на 5-м – Howo с 299 ед. (рост в 2,9 раза), на 7-м – Foton с 224 ед. (рост в 224 раза), на 9-м – Hongyan со 145 ед. (рост в 48,3 раза) и JAC со 144 ед. (рост в 2,6 раза).

Из прочих брендов в первой десятке удержались лишь отечественный «КАМАЗ», оказавшийся на 2-м месте с продажами в размере 921 ед. (+47,1%), его рыночная доля которого, кстати, упала с 38,6% до 17,8%. На 6-м месте белорусский «МАЗ» с 230 ед. и ростом в 2,5 раза, который, впрочем, не позволил удержать долю марки на рынке, которая снизилась до 4,5% против 5,7% годом ранее, а на 8-м – также «ГАЗ» с результатом в 201 ед. (рост в 2,7 раза).