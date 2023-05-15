Электрокары Porsche смогут проезжать без подзарядки 1300 километров

В компании работают над новыми материалами анода, разрабатывают внутреннюю химию батарей с меньшим содержание редких элементов, а также новые сепараторы. Предполагается, что оптимизация позволит нарастить удельную емкость и сократить время зарядки с 5 до 80 процентов до 15 минут. Причем заряжать новые аккумуляторы можно будет от 500-киловаттных терминалов.

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Компания Porsche, как и другие производители электромобилей, ищет способы улучшить характеристики батарей и уже грезит машинами с запасом хода до 1300 километров. Они могут появиться в ближайшее десятилетие, но чтобы это произошло, необходимо решить ряд проблем. Например, создать новую анодную химию, хотя в этой области уже есть готовые решения вроде Titan Silicon от Sila.

Оптимизация на стороне анода, снижение доли редкого кобальта в сочетании с использованием более тонких сепараторов обеспечит рост удельной емкости батареи и снизит время зарядки того же «Тайкана» с 22,5 минуты до менее чем 15 (c 5 до 80%). Всё это, в свою очередь, потребует разработки новых зарядных станций с активным охлаждением, которые будут выдавать 500 киловатт. Такую мощность уже имеют терминалы китайкой GAC. А для ультрачарджера Desten вообще заявлены 900 киловатт.

В долгосрочной перспективе Porsche делает ставку и на твердотельные аккумуляторы, в которых роль сепаратора выполняет тонкий слой твердого электролита. Это в полтора раза увеличит плотность хранения энергии и улучшит безопасность. Литий-воздушные батареи немцы при этом вообще не рассматривают в качестве альтернативы сегодняшним литий-ионным, а натрий-ионные видят только для стационарных накопителей.