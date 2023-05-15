Представлен новый Ford Tourneo Courier

Как и фургон Transit Courier, он будет предложен в топливной и полностью электрической версии. Первой положен двигатель 1.0 EcoBoost мощностью 125 сил, второй — силовая установка с одним 136-сильным электромотором. Штатно Tourneo Courier оснащен медиасистемой с беспроводной зарядкой и россыпью электронных ассистентов, от круиз-контроля до системы распознавания знаков.

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Коммерческий «каблучок» Ford Transit Courier получил пассажирскую версию Tourneo Courier. Покупателям машину предложат в трех исполнениях: приключенческом Active, стильном Trend и премиальном Titanium. Первым на рынок выйдет топливный Tourneo c «турботройкой» 1.0 EcoBoost мощностью 125 сил, «механикой» или «робот» с двумя сцеплениями. А в 2024 году к нему присоединится полностью электрический E-Tourneo Courier со 136-сильным электромотором на передней оси.

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Стандартно бензиновый Tourneo оснащен активными заслонками в решетке радиатора, системой start/stop, мультимедиа SYNC 4 с экраном диагональю восемь дюймов, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводной зарядкой. Электрической версии обещаны цифровая приборка и 12-дюймовый центральный дисплей. Вообще, именно на E-Tourneo Courier делается большая ставка, поэтому и информации о нём больше.

Так, по сравнение с предшественником, объем багажника вырос на 44 процента, грузоподъёмность — на центнер. Спереди у электрокара есть 44-литровый отсек, где можно хранить кабель, знак аварийной остановки и аптечку. Масса буксируемого прицепа — 700 килограммов, хотя для бензинного заявленная тонна. E-Tourneo Courier поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 100 киловатт и разгоняется до 145 километров в час.