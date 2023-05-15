Honda прекращает производство газонокосилок

Эту часть своего бизнеса Honda сворачивает — последнюю партию бензиновых газонокосилок выпустят в сентябре 2023 года, после чего их производство окончательно завершится. На это решение, очевидно, повлияли как логистические проблемы, так и ужесточение экологических стандартов, которые касаются не только автомобилей. До 2024 года Honda распродаст все запасы техники со складов, после чего газонокосилки японской марки исчезнут с рынка.

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Эксперты в этой сфере, в частности, профильное издание Pro Tool Reviews, высоко оценивали газонокосилки Honda — садовая техника марки считалась надежной и неприхотливой в эксплуатации. Кроме того, у автопроизводителя был особый подход к продвижению своей продукции: газонокосилки Honda попадали в Книгу рекордов Гиннесса, оснащались мощными моторами от супербайков, разгонялись до 241 километра в час и покрывались золотом.

Однако с ростом популярности электрической садовой техники Honda стало все сложнее конкурировать с более прогрессивными участниками рынка, такими как Toro, Stihl, Ego и Greenworks. Завод в США, который занимался производством косилок Honda, будет переоборудован под выпуск вездеходов и квадроциклов.