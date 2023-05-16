Стала известна цена китайского конкурента Lada Granta Cross

До конца мая на нашем рынке дебютирует новый бренд Livan, созданный Группой Geely на обломках знакомого россиянам Lifan. Первой моделью станет субкомпактный "паркетник" X3 Pro, цена на который уже известна.

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По информации Telegram-канала "Китайские автомобили", стартовый прайс на Livan X3 Pro составляет 1 699 900 рублей.

О комплектациях новинки рассказали в начале мая. В перечне оборудования есть мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, круиз-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ, датчик света, кондиционер, панель комбинации приборов с цветным дисплеем 3,5 дюйма, встроенный видеорегистратор, фронтальные подушки, системы ABS, ESC; салон отделан кожзамом.

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Силовой агрегат представлен бензиновым "атмосферником" 1,5 литра мощностью 103 л.с. и вариатором. Привод - только передний.

Длина Livan X3 Pro составляет 4008 мм при колёсной базе 2488 мм. Ширина и высота новинки - 1760 и 1575 мм. Высота дорожного просвета - 185 мм.

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