Названы самые аварийные внедорожники в России

Она провела исследование, в ходе которого оценила частоту ДТП и угонов конкретных автомобилей, страховые случаи, зафиксированные в разных регионах, а также ряд других параметров, которые легли в основу рейтинга. Оказалось, что чаще всего попадают в аварии владельцы Lexus LX, который, к тому же, является одним из самых популярных внедорожников среди угонщиков.

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Аварийность водителей Lexus LX в прошлом году составила 50 процентов. При этом японская модель уже несколько лет подряд пользуется спросом у автоугонщиков. Следом в антирейтинге расположился кроссовер Chery Tiggo 8 Pro. Замкнул тройку лидеров Ford Explorer.

Кроме того, часто попадали в ДТП водители Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg, Audi Q7 и Toyota Land Cruiser. У этих моделей рейтинг аварийности составил около 40 процентов.

Самыми неаварийными на российских дорогах стали Nissan Juke и Chevrolet Niva. Водители этих автомобилей получили менее 15 процентов в статистике страховщиков.