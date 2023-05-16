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Стало известно, сколько "Авилон" заплатит за российские активы Volkswagen

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что сделка по продаже бывшего завода автоконцерна Volkswagen в Калуге дилеру "Авилон" одобрена правкомиссией, теперь идет поиск партнера для возобновления производства, скорее всего, это будут компании из Юго-Восточной Азии.

Стало известно, сколько "Авилон" заплатит за российские активы Volkswagen
© Павел Бедняков / РИА Новости

В то же время "Интерфакс" утверждает, что российские активы немецкой компании обойдутся "Авилону" в 125 млн евро.

Если для осуществления сделки дилеру потребуется приобретать валюту на внутреннем рынке, сумма ее покупки будет ограничена лимитом в размере 50 млн евро в день.

Завод Volkswagen, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тысяч автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год.

Volkswagen заявил о приостановке деятельности в России еще в марте 2022 года. Летом прошлого года стало известно, что компания закрыла свой офис в Нижнем Новгороде.

Предполагается, что на заводе в Калуге будут собирать автомобили Exeed. При этом в материнской компании Chery никак эту информацию пока не комментируют.

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