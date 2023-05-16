Верховный суд разобрался со страховкой автомобилей после их «гибели»

Согласно решению суда, по смыслу правил ОСАГО машина может «умереть» только при утилизации и снятии с учёта.

Верховному суду РФ пришлось рассмотреть очередное дело, связанное с обязательным страхованием автогражданской ответственности. Речь идёт о случае с Daewoo Nexia: этот автомобиль был застрахован по ОСАГО в «Росгосстрахе» в июне 2020 года. В августе того же года машина попала в ДТП, при этом в страховой признали, что ремонт повреждённого ТС будет экономически нецелесообразным, так что сам автомобиль сочли «конструктивно погибшим».

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Как сообщает АСН, в результате потерпевшей стороне (то есть владельцу Daewoo Nexia) компания выплатила страховое возмещение в размере 90 тыс. рублей. Далее «Росгосстрах» уведомил клиента о досрочном прекращении договора «автогражданки» в связи с гибелью автомобиля, согласно пункту 1.13 Правил страхования.

При этом в декабре 2020-го произошла ещё одна авария, на этот раз по вине водителя Daewoo Nexia; повреждения в этом ДТП получила Mazda3. В итоге владелец Мазды обратился в «Росгосстрах» с заявлением о выплате страхового возмещения, однако компания в выплате отказала, так как считала, что ответственность владельца Нексии на момент декабрьского инцидента не была застрахована по ОСАГО.

С этим решением оказался не согласен финуполномоченный, он обязал «Росгосстрах» выплатить потерпевшей в ДТП стороне возмещение в размере 200 тыс. рублей. Страховщик обжаловал решение финуполномоченного в суде, и тот его отменил. В суде первой инстанции пояснили, что договор ОСАГО с собственником Daewoo досрочно прекратил своё действие с момента выплаты компанией страхового возмещения. Здесь же было указано, что «Росгосстрах» вернул клиенту страховую премию за неиспользованный период страхования.

Финуполномоченному пришлось возразить на это: он пояснил, что автомобиль после «гибели» был отремонтирован. Суд же ответил, что отсутствие как таковой «физической гибели» не имеет правового значения, ведь зафиксирована «юридическая гибель» автомобиля, поэтому с того момента договор «автогражданки» считается досрочно прекращённым.

Позицию суда первой инстанции впоследствии поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций, но, как оказалось, не Верховный суд РФ. ВС указал на то, что критерии полной гибели имущества потерпевшего используются только для определения размера выплаты по ОСАГО (согласно действующей редакции закона об ОСАГО). При этом критерии не позволяют оценить факт сохранности ТС и возможности его эксплуатации.