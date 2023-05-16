В СФ предлагают контролировать локализацию компонентов такси эконом-класса

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил поправки, согласно которым в России планируется ввести обязательный уровень локализации компонентов для новых автомобилей такси дешевле 4 млн рублей с 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, направленный вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

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По предложению Совфеда, для таких автомобилей должны выполняться условия, которые оцениваются совокупным количеством баллов: с 1 января будущего года не менее 1 000 баллов, с 1 января 2026 года — от 2 000 баллов, с 1 января 2028 года — от 3 000 баллов.

Что касается электроавтомобилей, предлагается установить для них следующие уровни: с 1 января 2025 года не менее 1 000 баллов, с 1 января 2027 года — от 2 000 баллов, с 1 января 2029 года — от 3 000 баллов.