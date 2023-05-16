Россиян предупредили о скорых проблемах в работе такси
В начале сентября клиенты такси могут столкнуться с дефицитом машин, сообщает РБК со ссылкой на автоэкспертов и участников таксомоторного рынка.
Как сообщило «Общероссийское объединение пассажиров», это связано с новыми требованиями закона, согласно которым должен появиться специальный реестр таксистов, которого до сих пор нет нигде, кроме Москвы. Об этом сказано в письме председателя объединения Ильи Зотова в адрес первого заместителя председателя Совета федерации Андрея Турчака.
Эксперты просят перенести на сентябрь 2024 года срок вступления некоторых поправок в закон о такси, который был принят в прошлом году. Согласно ему, в каждом субъекте должны быть созданы три реестра: службы заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Обработкой полученных данных будет заниматься федеральная государственная информационная система легковых такси. В качестве оператора выступает Министерство транспорта России.
Также из поправок следует, что водитель такси должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком. В работе будет отказано имеющим непогашенную судимость, а также при наличии более трех неоплаченных административных штрафов. Регионы получили возможность устанавливать требования к цветовой гамме транспортного средства и его экологическому классу. Службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить ФСБ РФ доступ к своим компьютерным базам данных.