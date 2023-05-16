Россиян предупредили о скорых проблемах в работе такси

В начале сентября клиенты такси могут столкнуться с дефицитом машин, сообщает РБК со ссылкой на автоэкспертов и участников таксомоторного рынка.

Как сообщило «Общероссийское объединение пассажиров», это связано с новыми требованиями закона, согласно которым должен появиться специальный реестр таксистов, которого до сих пор нет нигде, кроме Москвы. Об этом сказано в письме председателя объединения Ильи Зотова в адрес первого заместителя председателя Совета федерации Андрея Турчака.

Эксперты просят перенести на сентябрь 2024 года срок вступления некоторых поправок в закон о такси, который был принят в прошлом году. Согласно ему, в каждом субъекте должны быть созданы три реестра: службы заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Обработкой полученных данных будет заниматься федеральная государственная информационная система легковых такси. В качестве оператора выступает Министерство транспорта России.